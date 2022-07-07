Матч за Суперкубок Украины в 2022 году не состоится, сообщает FanDay.

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По информации источника, решение принято в связи с тем, что в сезоне 2021/22, который был досрочно завершен из-за начала полномасштабной войны, не был определен чемпион и обладатель Кубка.

Кроме того, проведение матча в Одессе, где обычно происходит битва за трофей, сейчас невозможно – Южную Пальмиру ежедневно обстреливают российские ублюдки. К слову, Суперкубок не будет разыгран впервые за его 18-летнюю историю.

Напомним, последним победителем турнира был донецкий Шахтер, в финале одолевший Динамо со счетом 3:0.

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