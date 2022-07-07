Сборная Украины избежала предварительного раунда и будет стартовать сразу с основного. "Сине-желтые" попали в группу 11, где их соперниками станут команды Косово и Нидерландов. Матчи основного раунда завершатся к 8 марта 2023 года.

Сборная Украины завоевала бронзовые медали футзального Евро-2022 среди женщин, уверенно обыграв Венгрию

Формат квалификации предусматривает, что 12 победителей групп и четыре лучших обладателя вторых мест выйдут в элитный раунд. Остальные восемь обладателей вторых мест примут участие в плей-офф основного раунда, сообщает пресс-служба УАФ.

20 сборных сформируют пять групп по четыре команды. Победители квартетов выйдут на ЧМ-2024. Четыре лучших обладателя вторых мест выйдут в плей-офф элитного раунда. Если европейская ассоциация будет отобрана для проведения финального турнира, только два лучших обладателя вторых мест выйдут в плей-офф элитного раунда.

Напомним, на состоявшемся в феврале в Нидерландах Евро-2022 подопечные Александра Косенко заняли четвертую строчку. Тогда в групповом турнире Украина играла с Нидерландами, Сербией и Португалией. В 1/4 наши ребята одолели Казахстан, в полуфинале проиграли россии, а в матче за третье место – Испании.

"Коли вперше обіграли Динамо, Тернопіль три дні святкував": зупиняв Шеву, дав арбітру копняка, скандальні матчі 90-х