Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий сообщил, что в новом сезоне зрители смогут наслаждаться только матчами чемпионата Украины.

"Проведение матча за Суперкубок Украины не планируется. Мы приняли решение отменить в предстоящем сезоне этот матч.

Суперкубок Украины-2022 не будет разыгран

Кубок Украины тоже не будет разыгрываться. Больше мне об этом сказать нечего", – сказал Дикий в комментарии "Футбол NEWS".

К слову, предыдущий розыгрыш Кубка Украины был недоигран из-за войны. Проведение турнира было остановлено на стадии четвертьфиналов, в которых должны сыграть: Металлист – Заря, Александрия – Динамо, Львов – Шахтер и СК Днепр-1 – Ворскла.

Напомним, действующим обладателем трофея остается Динамо, ставшее победителем турнира в сезоне 2020/21.

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