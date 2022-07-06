Воспитанник ФК Львов погиб, защищая Украину от российских оккупантов
Рашистские ублюдки продолжают забирать жизни украинских спортсменов.
Воспитанник футбольного клуба Львов Петр Гаврылив погиб в зоне боевых действий, сообщает пресс-служба Львовской ассоциации футбола.
Известный тренер погиб при обстреле Харькова – среди его воспитанников форвард сборной Украины
21-летний воин являлся студентом 5-го курса "Львовской политехники".
К слову, Гаврылив выступал за любительские команды Львовской области. В частности, успел поиграть за Ниву-Кордию (Жовтанцы), Динамо-Сокол (Рясное-Русское) и Камулу (Романов).
Напомним, украинцы уже 133-й день мужественно защищают свою родину от вторжения российских оккупантов. Самые ожесточенные бои ведутся на востоке и юге Украины.
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