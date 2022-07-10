Бразилец в Instagram простился с греческим клубом, прикрепив видео ярких моментов. Сидклей отыграл за команду Развана Луческу весь прошлый сезон – 47 матчей, 2 гола и 3 ассиста.

Цыганков грезит только двумя топ-чемпионатами – Севилья не рассматривает лидера Динамо из-за "катастрофы" с Коноплянкой

У защитника есть действующий контракт с Динамо, который завершается только следующим летом. Впрочем, ждать возвращения в Киев не стоит. По всей вероятности, Сидклей воспользуется разрешением ФИФА приостанавливать соглашения с украинскими клубами и будет договариваться с бразильскими командами.

Напомним, 4 года назад Динамо приобрело Сидклея у Атлетико Паранаэнсе за 5 млн евро. С тех пор бразилец наиграл за киевлян лишь 33 матча, в которых отличился 3 голами и 3 ассистами.

"Стоит каждый доллар, который мы не заплатили Динамо": экс-звезда Киева выдал шоу, Суркис не может выбить денег за него