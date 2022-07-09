"Дело в том, что Брентфорд – невероятно настойчив, а Байер – затормозил и откровенно "отстает". Несмотря на то, что у Мудрика была мечта играть в Лиге чемпионов и он хотел выступать именно за Байер, очень настойчивым остается именно Брентфорд. Английский клуб очень серьезно прорабатывает вариант с Мудриком.

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Если две недели назад Михаил сказал, что признателен за приглашение от Брентфорда, но склоняется к другому клубу, то сейчас он серьезно готов рассмотреть это предложение. Как он сам сказал, "со временем вытащить эту команду в Лигу чемпионов". В настоящее время переговорный процесс продолжается. Сказать, что вопрос по Мудрику закрыли, – нельзя", – сказал Цыганык в программе "Цыганык LIVE".

Напомним, сага с переходом Мудрика в Байер длится уже несколько месяцев. Брентфорд одним из первых предложил за украинца 20 млн евро, однако Михаил хотел попробовать свои силы в леверкузенском клубе.

Он согласовал переход в лагерь "фармацевтов" – был определен срок контракта и сумма компенсации Шахтеру. Однако впоследствии "горняки" решили подзаработать на трансфере, пытаясь продать свою звезду подороже.

Мудрик даже отказал Ювентусу и Милану, уверяя, что хочет выступать только за Байер, однако финальная стадия переговоров с немцами застопорилась.

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