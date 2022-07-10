"Точно будут Тотовицкий, Ракицкий. Других возвращают из аренд. Насколько я знаю, на сборы точно поедут Кащук, Кирюханцев, Очеретько, Крыськив, Топалов, Вакула.

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Сикан возвращается из Германии, будет конкурировать в нападении с Траоре. Это единственный легионер, который пока остается, он только после тяжелой травмы. А вот Борячуку будут искать новую команду. Я слышал, что его в списке на первые сборы не будет", – сказал Бурбас в эфире программы ЧИСТИЙ ПІДКАсТ.

Напомним, что вскоре у Шахтера должен быть и новый тренер – Игора Йовичевича пригласили на место Роберто Де Дзерби.

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