Балканы могут стать очередной футбольной жертвой войны, сообщает Sport Аrena. Шансов увидеть коллектив из Одесской области в новом сезоне почти нет.

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Ранее президент ПФЛ Александр Каденко рассказал, что новый футбольный сезон под эгидой организации стартует в конце августа или начале сентября. Матчи планируется проводить в центральных и западных регионах страны. Общее количество участников – 16 клубов в Первой лиге и 16 во Второй лиге.

К слову, Балканы были одним из лидеров Второй лиги. Первую половину сезона 2021/22 команда завершила на четвертом месте турнирной таблицы Группы Б. Отставание от лидера составляло 6 очков.

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