Один из лидеров Второй лиги может не сыграть в новом сезоне
Война русских оккупантов на территории Украины ставит под угрозу существование многих футбольных клубов.
Балканы могут стать очередной футбольной жертвой войны, сообщает Sport Аrena. Шансов увидеть коллектив из Одесской области в новом сезоне почти нет.
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Ранее президент ПФЛ Александр Каденко рассказал, что новый футбольный сезон под эгидой организации стартует в конце августа или начале сентября. Матчи планируется проводить в центральных и западных регионах страны. Общее количество участников – 16 клубов в Первой лиге и 16 во Второй лиге.
К слову, Балканы были одним из лидеров Второй лиги. Первую половину сезона 2021/22 команда завершила на четвертом месте турнирной таблицы Группы Б. Отставание от лидера составляло 6 очков.
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