"Встреча Динамо с Фенербахче? Я слежу за стамбульцами. Не так много, но достаточно. Видел последнюю игру с Бешикташем. Они сыграли вничью 1:1 дома.

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Не знаю, почему у наших специалистов были какие-то восторги, что мы должны проходить Фенербахче. По-моему, это очень сильная команда. Самая сильная из тех, которые были в корзине. Плюс там у тренера очень большой опыт. Они хорошо контролируют мяч, есть интенсивность. Фенербахче всегда может приобрести качественных игроков под тренера. Будет очень интересная игра. Шансы команд равны. Если Динамо покажет весь свой потенциал, то, конечно, есть шансы. Но в условиях войны тяжело называть киевлян фаворитом любого матча Лиги чемпионов", – резюмировал Ребров в комментарии ЧИСТИЙ ПІДКАсТ.

Напомним, первый поединок 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов против Фенербахче состоится 20 июля, а ответный матч – через неделю.

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