"По состоянию на сегодняшний день мы решили приостановить выступления в профессиональном футболе. Но не из-за нехватки средств или потери бизнеса или еще каких-то других тривиальных, но традиционных причин для Украины. Как раз в нашей ситуации финансовые проблемы не стоят на первом месте. Копать надо глубже.

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И чтобы лучше понять, приведу слова Степана Бандеры: "Когда среди хлеба и свободы народ выбирает хлеб, он в конце концов теряет все, в том числе и хлеб. Если народ выбирает свободу, он будет иметь хлеб, выращенный им самим и никем не отнятый". Мы согласны с нашим вечным проводником и выбираем свободу. В том плане, что отдаем все, что имеем на нужды ВСУ.

Согласно нашей с Олегом Смалийчуком твердой позиции клуб выплачивал зарплату игрокам даже во время войны. Не секрет, что 90% украинских клубов просто прекратили какие-либо выплаты футболистам и такое продолжалось несколько месяцев, а в некоторых клубах продолжается и сейчас. Мы же платили до последнего дня. И сказали игрокам правду – дело не в том, что у клуба нет денег. Дело в том, что нам сейчас не до футбола. Мы выбираем "свободу", а не "хлеб". И когда война закончится нашей победой, мы обязательно вернемся к футболу и будем его развивать в свободной стране", – цитирует Магаля официальный сайт галицких Карпат.

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