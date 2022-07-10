"С грустью и скорбью узнали о том, что на фронте, защищая Украину от российской агрессии, погиб воспитанник Динамо, защитник Сергей Баланчук, воевавший в рядах ВСУ. Сергей выступал за наш клуб с 1992 по 1999 годы.

Экс-игрок Динамо погиб на фронте в Донецкой области – он воспитывался вместе с Шовковским и Ващуком

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Сергея Баланчука. Не забудем эту жертву и не простим оккупантам ни одной смерти украинских воинов.

Вечная память и слава всем, кто пал за мирное небо Украины, защищая нашу независимость, свободу и демократические ценности", – говорится в сообщении на официальном сайте Динамо.

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