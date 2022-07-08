Защитник Шахтера Исмаили может сменить клубную прописку уже этим летом.

Донецкий клуб не готов выполнять условия контракта с Исмаили на действующих условиях и намерен уменьшить зарплату бразильца, сообщает Sport.ua.

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Сам защитник склоняется к продолжению карьеры в Европе. Шахтер готов продать Исмаили за 2-3 млн евро, если получит предложение в ближайшее время. Большая вероятность того, что защитник вернется в Бразилию, однако это произойдет на правах аренды благодаря правилу ФИФА.

Отметим, что контракт Исмаили с Шахтером рассчитан до 2023 года. Бразилец выступал за "горняков" с февраля 2013 года, всего сыграл в 228 поединках, записав в свой актив 16 голов и 42 ассиста.

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