"Шахтер собирается судиться с ФИФА. Суть претензии такова: ФИФА позволила игрокам приостанавливать контракты, не продлевая их. Таким образом, футболисты не закрепляются за клубом и это большая проблема для Шахтера.

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Донецкий клуб купил немало футболистов. Эти игроки почти полтора года могут не находиться в Шахтере из-за разрешения ФИФА. "Горняки" собираются выставить иск ФИФА на сумму около 50 миллионов евро.

Если бы не было этого решения, можно было бы продать Соломона, Тете и других. Поскольку есть правило ФИФА и футболисты могут выбирать, то клубы вышли из переговоров. Нет смысла платить за игрока, если через год его можно будет получить бесплатно.

Возможно, ФИФА не будет судиться и захочет пойти на компромисс, попытавшись как-нибудь компенсировать потери Шахтера. Но это может быть прецедент, и тогда компенсировать придется очень многим клубам", – рассказал Цыганык в программе "Цыганык LIVE".

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