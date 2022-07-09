Журналист Игорь Цыганык признался, что еще полторы недели назад будущее "желто-синих" было под большим вопросом.

"Сейчас исчезновение Металлиста, особенно в это время, когда Харьков стоит фактически насмерть, это было бы эмоционально очень плохо и тяжело. Бесспорно, Металлист должен жить и радовать своих болельщиков.

Кобин стал спортдиректором Металлиста, – журналист

У Ярославского проблемы, денег не хватает и в Харькове не нашлось людей, которые готовы были финансировать клуб вместо него. Откровенно вам скажу, что 10 дней назад была вероятность, что Металлист может не стартовать в УПЛ. Это было бы ударом для Харькова, безусловно. Для города, который является героем и оплотом для Украины. Для города, спасшего всю левобережную Украину", – сказал Цыганык в программе "Цыганык LIVE".

Напомним, харьковский клуб находится на стадии серьезной реорганизации. В связи с уходом Игора Йовичевича в Шахтер, наставник "желто-синих" Александр Кучер вместе с Евгением Красниковым переберутся в СК Днепр-1. Новым тренером Металлиста станет Александр Призетко, а спортивным директором – Василий Кобин.

Россия напала на Украину: тренерская рокировка в УПЛ, Ордец и правило ФИФА, судьба чемпионства в условиях войны (LIVE)