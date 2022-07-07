"У нас есть предложение, мы его рассматриваем. Взвесим все "за" и "против". Действительно, у меня был разговор с Русолом. И у Кучера был. Ярославский об этом знает, я в тесном контакте с ним.

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Вы ведь понимаете, Харьков бомбят. Здесь футбола точно не будет. Но Металлист есть и будет сто процентов. Клуб нужно сохранить. Как мы это сделаем? Ну, это уже наши вопросы. Мы примем решение, которое будет выгодно в первую очередь харьковским болельщикам, Металлисту, СК Днепр-1 и его болельщикам.

Если мы увидим, что от нашего перехода всем будет польза – мы перейдем. Если нет, то... Пока идут переговоры, поэтому больше никаких комментариев дать не могу", – сказал Красников в комментарии Tribuna.

Напомним, днепряне находятся на пороге перестройки из-за неизбежного перехода Игора Йовичевича в Шахтер. Ранее среди претендентов на место хорвата называли Руслана Ротаня, Дмитрия Михайленко и Юрия Максимова.

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