Нападающий Руслан Фомин войдет в тренерский штаб, а Антон Поступаленко будет работать в селекционной службе, сообщает официальный сайт харьковчан.

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Фомин вернулся в клуб 2 года назад, когда он еще назывался Металлом. В минувшем сокращенном сезоне именитый ветеран успел провести 15 матчей и забить один мяч. 36-летний нападающий не объявлял о завершении карьеры игрока, но новая роль в Металлисте намекает именно на такой сценарий. Поступаленко еще до войны повесил бутсы на гвоздь и готовился работать скаутом.

Металлист будет одним из двух новичков УПЛ 2022/23, однако будущее клуба Александра Ярославского покрыто туманом. Вице-президент Евгений Красников и главный тренер Александр Кучер в скором времени должны перебраться в СК Днепр-1.

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