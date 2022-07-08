Бразильский форвард Марлисон официально присоединился к полтавской Ворскле и успел забить за новую оманду.

Марлисон перебрался в Ворсклу из бразильского Фигейренсе на правах аренды, сообщает официальный сайт полтавского клуба.

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Бразилец уже успел сыграть за Ворсклу в контрольном поединке против польского Гурника, отличившись забитым голом. Украинская команда в итоге уступила со счетом 1:2.

Отметим, что Марлисон вернулся в Бразилию в апреле из-за начала войны в Украине. Большую часть сезона 2021/22 он провел в Металлисте 1925 года, сыграл 14 матчей в УПЛ и забил 5 голов.

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