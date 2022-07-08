"В связи с полномасштабным вторжением России в Украину наш клуб принял решение пропустить сезон 2022/23 в Первой лиге, приостановить членство в ПФЛ, оставаясь в статусе профессионального клуба, и возобновить участие в соревнованиях ПФЛ в сезоне 2023/24. Как известно, ПФЛ предложила опцию, позволяющую в условиях военного времени, отказавшись от участия в соревнованиях ПФЛ, сохранить профессиональный статус клуба, и возобновить участие в соревнованиях в следующих сезонах.

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Этим, кроме ФК Агробизнес, уже воспользовался ряд клубов Первой лиги. Сейчас наши ориентиры перестроены в защиту Украины от захватчиков, помощь тем, кто отстаивает нашу независимость. Наше убеждение, что каждый из украинцев в тяжелое для Украины время, в зависимости от умения и возможностей, должен найти достойное место в украинском обществе, сплотиться для совместной защиты своей Родины", – говорится в заявлении Агробизнеса на официальном сайте. С полным текстом можно ознакомиться по ссылке.

Галицкие Карпаты также решили отказаться от участия в следующем розыгрыше Второй лиги: "Далеко не все клубы смогут продолжить выступления в профессиональном футболе по понятным причинам – в Украине продолжается война. Руководство ПФЛ приняло решение о возможности годовой "заморозки", то есть права любого клуба, приостановить свое участие в чемпионатах и вернуться к деятельности через год. Одним из клубов, который такой опцией воспользовался, галицкие Карпаты".

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