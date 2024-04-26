Испанский защитник Эрик Гарсия может стать главной фигурой в проекте Жироны перед Лигой чемпионов.

Жирона хочет выкупить Эрика Гарсию у Барселоны, сообщает Relevo. Центральный защитник проводит сезон в команде на правах аренды. В контракте нет права выкупа, поэтому придется торговаться с Барселоной.

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По информации источника, Жирона готова выложить за Гарсию 15-20 миллионов евро. Этим приобретением Жирона побьет трансферный рекорд клуба, который сейчас принадлежит Довбику (7,75 млн евро).

В клубе готовы на все, чтобы сохранить Эрика перед Лигой чемпионов. Если не удастся договориться о выкупе, Жирона попытается организовать хотя бы повторную аренду.

Эрик Гарсия стал основным центрбеком сенсационной команды Мичела, которая занимает третье место в Примере. Барса заинтересована в Алейше Гарсии и может шантажировать Жирону встречным трансфером.