Опорный полузащитник Роман Саленко находится на просмотре в Динамо U-19, сообщает Динамомания.

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17-летний футболист принял участие в контрольном матче против Дружбы, выйдя на замену после перерыва.

К слову, прошлый сезон он провел в вышгородском Диназе, выступающим во Второй лиге.

Напомним, Саленко играл за Динамо с 1989 по 1992 годы, где в 101 поединке забил 28 голов. На ЧМ-1994 сумел забить сборной Камеруна 5 голов – этот рекорд по количеству мячей в одном матче до сих пор не побит.

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