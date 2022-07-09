Сын рекордсмена чемпионатов мира находится на просмотре в Динамо U-19
Потомок легендарного форварда "бело-синих" Олега Саленко имеет шанс повторить судьбу отца.
Опорный полузащитник Роман Саленко находится на просмотре в Динамо U-19, сообщает Динамомания.
"Предложение не соответствует амбициям Динамо": Цыганык – об интересе к Цыганкову и Шапаренко со стороны топ-клубов
17-летний футболист принял участие в контрольном матче против Дружбы, выйдя на замену после перерыва.
К слову, прошлый сезон он провел в вышгородском Диназе, выступающим во Второй лиге.
Напомним, Саленко играл за Динамо с 1989 по 1992 годы, где в 101 поединке забил 28 голов. На ЧМ-1994 сумел забить сборной Камеруна 5 голов – этот рекорд по количеству мячей в одном матче до сих пор не побит.
Динамо разгромило резервный состав двукратного чемпиона Швейцарии – дубли Гармаша и Антюха решили судьбу спарринга