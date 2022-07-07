Вице-президент Металлиста Евгений Красников подтвердил, что вскоре может получить должность в СК Днепр-1.

"Продолжаются переговоры. Я разговаривал с генеральным директором днепрян Андреем Русолом. Рассматривалось несколько вариантов.

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Возможно, что я, Кучер и несколько футболистов на время перейдем СК Днепр-1, а в обратном направлении уйдут несколько игроков днепрян. Это делается для того, чтобы улучшить результаты СК Днепр-1 в еврокубках", – рассказал Красников в эфире программы Денисов Time.

Кроме того, функционер отметил, что бизнесмен Александр Ярославский продолжает спонсировать харьковский клуб, но не против, если Металлист будет зарабатывать на аренде и продаже футболистов.

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