Исполнительный комитет УАФ на своем заседании 26 апреля принял решение о прекращении полномочий всего состава Комитета по этике и честной игре УАФ, который возглавлял Франческо Баранка, сообщает официальный сайт организации.

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Новым председателем Комитета назначен Андрей Давыденко, которому было поручено подготовить и предоставить президенту УАФ предложения по количественному и персональному составу, полномочиям, обязанностям и функциям комитета.

Напомним, Давыденко возглавляет Службу внутренних расследований противоправного поведения участников футбольных соревнований УАФ. 38-летний специалист много лет работал в правоохранительных органах и имеет опыт сотрудничества с УАФ в вопросах борьбы с влиянием на результаты футбольных матчей.

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