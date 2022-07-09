– По вашему мнению, удастся ли в Украине провести полноценный чемпионат?

– Сделать это будет непросто по многим причинам и все они известны. Однако благодарность УАФ, Премьер-лиге и президентам клубов за то, что они даже в такое непростое время думают о футболе и делают все, чтобы игра номер один в мире вернулась на наши стадионы. Полагаю, что коллегиально удастся решить если не все, то много вопросов, чтобы чемпионат стартовал. Необходимо играть, ведь впереди и еврокубковые матчи и поединки сборной Украины в Лиге наций. А без практики показать свой высокий уровень на международной арене очень сложно.

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– Может ли предстоящий сезон стать самым непредсказуемым за время независимости?

– Конечно, еще ни один сезон не проводился при таких условиях. Таковы сейчас наши реалии. Очень важно найти регионы, где было бы наиболее комфортно и безопасно участникам соревнований.

А что касается вашего вопроса, то уже сейчас, когда до запланированного старта еще больше месяца, происходят большие изменения в командах. В частности, из Украины выехали многие легионеры. Больше всего пострадает Шахтер. И наоборот, плюс для тех клубов, кто раньше делал ставку на своих воспитанников или вообще украинских исполнителей. В таких условиях у Динамо будет преимущество, поскольку его состав сбалансирован и практически не изменился. Киевлян сейчас можно назвать главными фаворитами будущего сезона.

– Насколько сильно упадет уровень УПЛ в связи с нынешней ситуацией в стране?

– Несомненно, он упадет, поскольку качественных легионеров нам не будет хватать, и их в Украину в ближайшее время вряд ли заманишь. Наряду с такими исполнителями быстрее развивается молодежь. Но в то же время это дорога и для других молодых игроков, которые из-за высокой конкуренции не могли заявить о себе. Нам нужно набраться терпения. Первая часть чемпионата будет крайне сложной, поскольку будет идти так называемая притирка, но, уверен, скоро все станет на свои места, мы победим российскую агрессию, и зрители снова начнут заполнять трибуны украинских стадионов, – сказал Езерский в комментарии Команда№1.

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