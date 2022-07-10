Лидер СК Днепр-1 Александр Пихаленок был желанной целью хорватского специалиста, который вскоре должен возглавить "горняков".

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"Я точно знаю, что Йовичевич был бы не прочь забрать Пихаленка. Тоже экс-игрок Шахтера. Но камбека не будет, насколько я понимаю. Сумма немного отпугивает Шахтер. СК Днепр-1 требует 4,5 млн евро, не меньше, поэтому там вопрос даже не рассматривается", – рассказал Игорь Бурбас в программе ЧИСТИЙ ПІДКАсТ.

Напомним, год назад СК Днепр-1 приобрел Пихаленка у Шахтера за 700 тысяч евро (данные Transfermarkt). Хавбек ярко провел дебютный сезон за днепрян (6+4 в 16 матчах), а в июне дебютировал за сборную Украины.

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