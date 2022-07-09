Зинченко снова оказался в топе приоритетов Арсенала – украинцу повесили скромный ценник
Арсенал вскоре может активнее взяться за подписание Александра Зинченко.
Кандидатура 25-летнего украинца снова активно рассматривается на Эмирейтс, утверждает Football London.
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Позиции левого защитника и центрхава приоритетны для Арсенала в летнее межсезонье. "Канониры" охотились на универсального Лисандро Мартинеса, однако лидер Аякса склоняется к переходу в МЮ. Зинченко кажется лондонцам вполне достойной и более дешевой альтернативой. Если за Мартинеса просят 40 млн фунтов, то легионера Ман Сити оценивают в 25 млн.
Напомним, этим летом Арсеналу уже удалось подписать одного игрока "горожан" – нападающий Габриэл Жезус переехал в Лондон за 44 млн фунтов.
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