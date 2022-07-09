Кандидатура 25-летнего украинца снова активно рассматривается на Эмирейтс, утверждает Football London.

Жезус забил через 90 секунд после дебюта за Арсенал – лондонцы выиграли безумный спарринг с 8 голами

Позиции левого защитника и центрхава приоритетны для Арсенала в летнее межсезонье. "Канониры" охотились на универсального Лисандро Мартинеса, однако лидер Аякса склоняется к переходу в МЮ. Зинченко кажется лондонцам вполне достойной и более дешевой альтернативой. Если за Мартинеса просят 40 млн фунтов, то легионера Ман Сити оценивают в 25 млн.

Напомним, этим летом Арсеналу уже удалось подписать одного игрока "горожан" – нападающий Габриэл Жезус переехал в Лондон за 44 млн фунтов.

Зінченко 6 років тому став гравцем Ман Сіті – шлях до гегемонії в АПЛ та фіналу ЛЧ, перетворення в справжнього українця