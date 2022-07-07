После года перерыва воспитанник киевлян снова будет выступать за клуб из Ковалевки. Смирный привычно перешел на правах аренды, сообщает официальный сайт Динамо.

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Отметим, что этот футболист два сезона подряд выступал за Колос. Киевляне отпускали Смирного в аренду в этот клуб летом 2019-го и 2020-го. Однако год назад Динамо решило изменить маршрут. Евгений полсезона отыграл за Черноморец, а в январе присоединился к Заре, за которую не смог даже дебютировать, ведь чемпионат не возобновился.

К слову, в активе Смирного всего 7 матчей за первую команду Динамо. Больше всего он отыграл в составе Колоса – 44 поединка, в которых он забил 7 голов и отдал один ассист.

Евгений стал очередным игроком, покинувшим Динамо в текущее трансферное окно. Ранее в другие клубы перешли Жерсон Родригес, Эрик Рамирес, Фран Соль и Георгий Цитаишвили. Ожидается, что в ближайшее время список "на выход" пополнится новыми фамилиями.

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