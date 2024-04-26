– Оппоненты часто упрекают вас "не очень честной игрой". Эти два гола Кривбассу и Вересу. Кто-то называет их подлыми, ваши болельщики хитрыми. Не считаете, что команда уровня Шахтера против таких соперников должна обходиться без таких голов, чтобы не вредить собственной репутации?

– В Хорватии есть поговорка – "важно не что сказали, а кто сказал". Шахтер живет с этим уже 25 лет. Конечно, к нам особое внимание.

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– Я не помню в этом сезоне таких голов от других команд. Только от вас.

– Возможно, в этом сезоне нет, но спорные голы и решения есть всегда. Последний момент – дисквалификация Зубкова на 2 матча за красную в Полтаве. Гляньте 4 тур между Вересом и Ворсклой. Еще хуже, чем Зубков. Прямая нога в лицо киперу полтавчан. Там дали 1+1 бана, а нам 2. Я не говорю, что это специально. Мы абсолютно уважаем решение КДК, но также можем найти разные решения. Это решение мы приняли – Зуб виноват, 2 игры получил, идем дальше. Спускаться на этот уровень мы не будем.

Это были чистые голы. Например, смотрю недавно игру Барселона – ПСЖ. Хави после матча недоволен. А для меня там все чисто. Мой друг Бартулович говорит, что судья с первых минут помогал Шахтеру. А где он помог? Что не так?

– Никто не говорил про ваши голы, что они незаконны. Вопрос фэйр-плей, уважения к сопернику. Надо ли эти хитрости...

– Есть судья, пусть возвращает мяч обратно, играйте снова.

– Это же не вопрос правил, а чего-то большего. Человеческих отношений и тому подобное.

– Да нет.

– То есть вас это не "парит"?

– Вообще, – отрезал Срна в интервью KDK.

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