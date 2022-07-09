Бывший защитник Динамо Сергей Баланчук погиб в возрасте 47 лет, сообщает Динамомания. Трагедия произошла под городом Бахмут Донецкой области в результате артиллерийских обстрелов.

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Баланчук родился в Киеве и воспитывался в одном классе с Александром Шовковским, Владиславом Ващуком и Сергеем Федоровым. К сожалению, добиться успеха в родной команде защитнику не удалось – всего 4 матча. Затем Сергей 3 года отбегал за Маккаби Хайфа, с которым завоевал "бронзу" чемпионата и Кубок Израиля. Возвращение в Динамо снова оказалось неудачным, а главным клубом в карьере защитника стала Ворскла – 93 матча и 3 гола.

Баланчук завершил школу с золотой медалью, поэтому нашел себя и вне футбола. В 2003 году Сергей повесил бутсы на гвоздь, получил юридическое образование и с тех пор работал по специальности.

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