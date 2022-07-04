Футбол 24 продолжает информировать обо всем самом важном в мире футбола после вторжения России на наши земли и начала полномасштабной захватнической войны. Обновляйте эту новость для актуальной информации. Все будет Украина!

Поддержка для Украины не имеет границ, а вот новостной редактор имеет. Следовательно, это уже 39-я новость, где Футбол 24 освещает российский беспредел на нашей земле и его влияние на игру миллионов.

Предыдущая публикация: Россия напала на Украину: Динамо и Шахтер массово теряют игроков, некоторые матчи УПЛ будут играть в Европе

12:08. Чемпион Турции сделал последнюю попытку подписать лидера Шахтера – трансферу всячески сопротивлялась жена.

11:30. СК Днепр-1 объявил соперников и состав на летних сборах – двое новичков, возвращение Довбика.

11:05. Динамо, Шахтер и другие участники еврокубков таки могут проводить свои матчи УПЛ за границей – Павелко раскрыл условия.

10:42. Динамо получило предложение от Севильи относительно Цыганкова – источник раскрыл скромную сумму.

10:01. Полесье может оказаться в УПЛ в предстоящем чемпионате – директор клуба назвал условие.

9:25. "Это немыслимо": ветеран Динамо не представляет уход из клуба во время войны.

9:00. СК Днепр-1 получил отказ от именитого претендента на замену Йовичевичу.

4 липня

23:05. Самба Диалло, не желающий возвращаться в военную Украину, серьезно претендует на переход в Баварию.

22:15. Зинченко 6 лет назад перешел в Манчестер Сити. Вспоминаем трансформацию не только Зинченко-футболиста, но и Зинченко-украинца, которого изменила война.

21:10. Мир очистился настолько, что Ракицкий завершает возвращение в Шахтер. Пока только по словам Виктора Вацка.

20:25. В Шахтере отреагировали на попытку россиян возобновить участие их команд в международных соревнованиях.

19:30. Артем Довбик никак не уйдет из УПЛ. Форвард заинтересовал триумфатора Лиги Европы.

18:40. Динамо рискует потерять провального легионера. Киевляне до сих пор должны за него деньги, а ФИФА способствует бегству.

17:17. Ракицкий выбирает следующий клуб после того, как покинул рашистский Зенит, владельцы которого финансируют убийства мирных украинцев. У экс-защитника Шахтера есть несколько вариантов.

16:56. "Лунин и Реал устроили разворот" на 180 градусов – война в Украине стала одним из главных факторов, как и семейное положение вратаря, недавно ставшего отцом.

16:16. "Ярославский уже ничего не решает": журналисты - об исчезновении Металлиста и абсурдном союзе с Коломойским в СК Днепр-1. Окончательный состав и персона тренера последнего остаются загадкой, хотя команда отправилась на сборы. А тем временем Кучер загадочно ответил о будущем Металлиста и своих шансах возглавить СК Днепр-1.

15:55. Миколенко пожертвовал отпуском и уже работает в тренажерке. Фанаты Эвертона – в востроге от украинца, а сам ливерпульский клуб вспоминает магию левой ноги экс-динамовца, которая уже помогла команде Лэмпарда выиграть борьбу за выживание в АПЛ.

15:15. Кривбасс продолжает разрывать трансферный рынок – седьмой новичок команды Вернидуба совсем недавно играл в полуфинале Кубка Украины.

14:44. Ситуация с трансферами Динамо – один из форвардов киевлян имеет 2 неплохих варианта, Суркис имеет дилемму по поводу дуэта с большими зарплатами.

14:14. Матвиенко может заменить звезду Аякса – игрока за серьезные деньги продают в Англию.

13:13. Оккупанты обокрали дом легенды Динамо. Среди прочего вынесли ценный сувенир из культового матча, вошедшего в историю Лиги чемпионов.

12:12. Украинский форвард феерически дебютировал в Европе – хет-трик на вес победы, эффектный победный голасо, разошедшийся по СМИ нескольких стран. Ранее воспитанник Динамо забивал в ворота Челси и Порту в юношеской версии Лиги чемпионов.

11:11. Серхио Рамоса заменил убийца украинцев – на России продолжают осквернять остатки цивилизации.

10:10. Сбежал из военкомата "ДНР" через окно, нашли и бросили на Мариуполь, выплыл в Москве: у истории измены экс-форварда Шахтера есть неожиданное продолжение. Жизнь под российской оккупацией не принесет ничего хорошего, а наказание за преступления против Украины всегда догонит.

09:09. Срна: Ни один ребенок никогда не должен узнать, что такое расти без родителей.

08:08. "6 суток на нулевой позиции – благодарю Бога и великое чудо...": футбольный журналист подтвердил спасение из Лисичанска.

3 июля

22:30. Президент УАФ Андрей Павелко отреагировал на информацию о том, что главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань может возглавить СК Днепр-1 перед стартом нового сезона УПЛ.

21:10. Пропавший вблизи Лисичанска футбольный журналист Олег Ящук вышел на связь.

20:00. Заря отпустила легионера в Европу. Верес определился со спарринг-партнерами перед стартом сезона УПЛ. Экс-звезда Динамо перебрался в новый клуб за океаном.

18:20. Женская сборная по футзалу прославила Украину – наши девушки завоевали бронзовые медали Евро-2022, уверенно обыграв Венгрию.

17:17. Тайсон отдал спасительный ассист в Бразилии, а экс-форвард сборной Украины с треском провалился. Между тем, Шахтер вынужден отпустить еще одного лидера, который согласовал контакт с Фиорентиной.

16:16. Ворскла анонсировала возвращение 3 легионеров и подписание серьезных новичков. Со Скрипнинком наш еврокубковый участник подписал контракт на 3 года.

15:55. На Донбассе исчез футбольный журналист, который служит в ВСУ на одном из самых горячих направлений фронта. С Олегом Ящуком нет связи уже 5 день.

15:15. Пирло рискует потерять большие деньги из-за российского олигарха – война в Украине повлияла и на чемпиона мира.

14:44. "Сделали там банановую республику, как из Мелитополя": новичок СК Днепр-1 – о жизни в российской оккупации, Запорожье и Мариуполе.

14:14. Полузащитник одного из лидеров Первой лиги перебрался в чемпионат Испании. Украинец из Донбасса осваивает Европу в 34, ранее он выступал за разные команды Шахтера.

13:13. СК Днепр-1 предложил должности Красникову и Кучеру – все решит разговор с Ярославским. Металлист также может потерять и своих ведущих игроков.

12:12. Революция имени Вернидуба: Кривбасс объявил об уходе сразу 18 игроков.

11:11. Тимощук и еще один экс-игрок сборной Украины сыграют в матче "легенд" Зенита и Спартака. Очередной стыд от Анатолия уже никого не удивляет, но здесь еще и заигрывание с рашистами уроженца Мариуполя, который вдребезги разбомбила Россия. Ничего святого, ничего нового.

10:10. Лунин получил вариант в Серии А. Экс-вратарь Арсенала оказался среди конкурентов.

09:09. "Европейские клубы воруют наших детей": Цыганык боится потенциальной катастрофы сборной Украины, видя большую "зраду" в переманивании наших талантов в топ-клубы.

08:08. "Пусть засунут свои сочувствия в далекое место": Вернидуб отказался разговаривать с российскими экс-одноклубниками и откровенно высказался об угрозах ядерки и другой путинской пропаганде.

2 июля

23:50. Шахтер организовал разговор звезды Реала и потерявшего родителей мальчика из Мариуполя – эмоциональное видео.

23:05. Андрей Лунин стал автором лучшего сейва сезона Ла Лиги!

22:20. Динамо одержало первую победу на сборах перед ЛЧ – Ванат возвращается к роли спасителя, а надежда киевлян ассистирует. Смотрите видео гола и обзор матча.

21:45. Сбежавший из Динамо легионер-катастрофа возрождается в другом клубе. За тайм повторил 6 месяцев Киева.

20:55. "Голкипер-призрак" покинул Шахтер – 20 лет в структуре и ни одной официальной секунды на поле.

20:30. Валерий Залужный – о "жесте доброй воли" россиян на острове Змеиный. Слава украинским воинам!

20:00. Юрий Вернидуб отрекся от своих родственников из России: "Что у тех людей, которые радуются смерти детей, женщин, родителей?".

18:35. Динамо – Фенербахче: на матч Лиги чемпионов назначили арбитра, никогда не пересекавшегося с украинцами.

17:40. "Думаю, Украину не очень-то и хотели видеть на чемпионате мира". Юрий Вернидуб – о нашем болезненном невыходе на ЧМ-2022.

16:55. Роман Яремчук получит от Бенфики звездный номер, который носит в сборной Украины.

16:00. Ингулец оформил первые летние трансферы – петровцы подписали бронзового призера УПЛ и вернули блудного легионера.

14:23. Супряга может покинуть Динамо – на нападающего появился новый претендент.

13:50. "Украинцам, воинам, которые защищают Украину, хотел бы сказать: "Держитесь, мы с вами". Мы, как сможем, поможем вам, победами на футбольном поле. Мы на поле выиграем, а вы там". Вингер Динамо Беньямин Вербич прокомментировал свое возвращение в киевский клуб.

13:06. Заря официально подписала капитана Мариуполя. Луганский клуб продолжает комплектовать команду перед стартом нового сезона.

12:22. Зинченко может стать разменной монетой в грандиозном обмене Манчестер Сити и Ювентуса.

11:54. Вернидуб в ВСУ отказался от своих принципов – звездный тренер удивил новым имиджем.

10:55. Динамо хочет играть все матчи УПЛ в Украине. Киевляне будут иметь преимущество над конкурентами именно на родине.

10:16. Верес утвердил бюджет на первую часть сезона УПЛ.

9:45. Де Дзерби определился с продолжением карьеры после ухода из Шахтера – итальянец принял неожиданное решение.

9:00. Йовичевич не игнорировал звонки СК Днепр-1 – Цыганык открыл занавес переговоров наставника с Шахтером.