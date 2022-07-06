Количество клубов, которые стартуют в новом розыгрыше чемпионата Украины, продолжает сокращаться.

Нива Т / Нива Т

Тернопольская Нива может пропустить ближайший сезон в Первой лиге, сообщает SportArena.

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В клубе продолжают принимать решение относительно участия в новом чемпионате. Официально тернополяне озвучат свою позицию в ближайшие дни.

К слову, минувший сезон Нива Т завершила на пятой строчке турнирной таблицы Первой лиги.

Напомним, из-за невозможности гарантировать безопасный тренировочный и соревновательный процесс на территории Сумской области, которая и после освобождения ежедневно подвергается артиллерийским обстрелам с территории России, не будут участвовать в будущем первенстве второлиговая Виктория и перволиговый Альянс.

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