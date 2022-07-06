Один из лидеров Первой лиги может отказаться от участия в новом сезоне
Количество клубов, которые стартуют в новом розыгрыше чемпионата Украины, продолжает сокращаться.
Тернопольская Нива может пропустить ближайший сезон в Первой лиге, сообщает SportArena.
Два украинских клуба объявили об отказе от участия в следующем сезоне
В клубе продолжают принимать решение относительно участия в новом чемпионате. Официально тернополяне озвучат свою позицию в ближайшие дни.
К слову, минувший сезон Нива Т завершила на пятой строчке турнирной таблицы Первой лиги.
Напомним, из-за невозможности гарантировать безопасный тренировочный и соревновательный процесс на территории Сумской области, которая и после освобождения ежедневно подвергается артиллерийским обстрелам с территории России, не будут участвовать в будущем первенстве второлиговая Виктория и перволиговый Альянс.
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