"Когда началась война – я поехал домой с мыслью, что обязательно вернусь. Что бы там ни случилось. Соскучился по команде. Принял для себя решение вернуться, помочь команде и продолжить свою футбольную карьеру в Украине.

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Всё это время я общался с партнерами по команде, всегда были на связи. То есть я знал о ситуации в Украине, сам следил за новостями. Если вам какой-то человек скажет, что ничего не боится, то он, наверное, лукавит. Конечно, я боялся возвращаться, но ехал сюда с осознанием того, что здесь происходит.

Относительно своей формы... Сразу, когда вернулся домой, начал тренироваться со своей бывшей командой (Сфинтул Георге, – прим.). В чемпионате Молдовы оставалось 10 матчей, я сыграл их все.

В Вересе готов играть, тренироваться и доказывать, что достоин места в стартовом составе. Неважно, на какой позиции меня видит тренер – я готов. Все зависит от меня", – цитирует Гечева официальный сайт Вереса.

Напомним, контракт Михаила с украинцами действителен до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 225 тысяч евро.

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