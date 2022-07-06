Бывший капитан сборной Украины Сергей Дирявко прокомментировал, как проходит его жизнь после того, как россияне напали на Украину и рассказал о необходимости знаний тактической медицины.

"Как изменилась жизнь за 4 месяца войны? Она проходит в ожидании нашей победы. Пожалуй, это все, что я могу сказать в ситуации, когда понимаешь, что совсем рядом находится враг. Имея такого соседа, рано или поздно мы придем к схеме Израиля, где каждый гражданин страны должен иметь минимальные навыки военной подготовки. Пока я, можно сказать, прохожу курс молодого бойца.

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Вступил ли в ряды ВСУ? Нет. Я заключил соглашение с подразделением территориальной обороны в своем родном Днепре и принял присягу. Хочу заметить, что ничего геройского в моем поступке нет. Просто есть желание научиться держать оружие в руках, получить некоторые знания в сфере тактической медицины. Наш инструктор рассказывал, что количество жертв после теракта в Краматорске было бы на 40% меньше, если бы люди умели оказывать первую медицинскую помощь.

Какое место сейчас занимает футбол в моей жизни? Перефразируя изречение из известного фильма, могу сказать одно: "Все преходящее, а футбол вечный". Тренирую детей. Очень многие дети возвращаются в свои дома.

Кроме того, недавно я возглавил Центр лицензирования АФ Днепропетровской области. Благодарен за такое доверие со стороны главы нашей областной ассоциации Виктора Андрухива. Мне очень помог руководитель Центра лицензирования УАФ Валерий Шамардин, которому мою кандидатуру рекомендовал Николай Павлов", – поделился Дирявко в интервью Команда№1.

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