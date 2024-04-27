Негласное правило о детях звезд футбола, на которых природа, как правило, отдыхает, не касается сыновей Лионеля Месси и Луиса Суареса. Бывшие игроки Барселоны ныне выступают за Интер Майами, а их детишки делают уверенные шаги в игре миллионов за детскую команду американского клуба.

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Недавно Бенха Суарес и Тьяго Месси создали голевой момент, видео с которым быстро распространилось в социальных сетях и стало вирусным. В эпизоде можно увидеть, как Бенха делает расчетливый навес мяча на линию вратарской площадки, а Тьяго ударом с лету пробивает по воротам. Этот тандем уже называют дуэтом будущего.

Лионель и Луис, кстати, в свои, соответственно, 36 и 37 лет являются одними из самых результативных в американской лиге. На двоих они в этом сезоне провели на поле чуть больше 1000 минут, но при этом забили уже 13 мячей.

Интер Майами после 10 туров набрал 18 очков и лидирует в Восточной конференции.

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