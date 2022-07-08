Украинский полузащитник Денис Олейник стал игроком Ворсклы, сообщает официальный сайт полтавчан.

"Моей мечтой всегда было вернуться в Украину": Олейник объявил об отъезде из финского первенства

35-летний футболист подписал с "зелено-белыми" соглашение сроком на один год и выбрал себе футболку с номером 7.

Напомним, Олейник – воспитанник Динамо, за которое дебютировал в 2004 году. Успел поиграть за киевский Арсенал, ахтырский Нефтяник, Металлист, Днепр, нидерландский Витесс, немецкий Дармштадт, Десну и Гелиос. Последним его клубом был финский Сейнайоки, за который в 84 матчах он забил 22 гола.

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