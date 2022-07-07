Филиппов пофеерил в квалификации Лиги конференций – гол+пас украинца сделали весомую заявку на проход Риги
Латвийская Рига победила ирландский Дерри Сити в первом поединке квалификации ЛК. В матче сыграли три украинца.
Квалификация Лиги конференций, 1-й раунд
Дерри Сити – Рига – 0:2
Голы: Рамос, 41, Филиппов, 68
Удаление: Смит, 66 (Дерри Сити, прямая красная)
7 июля стартовал сезон Лиги конференций. Среди многих матчей выделяем поединок с участием Риги. С первых мгновений на поле появились Александр Филиппов и Юрий Вакулко.
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Первый тайм завершился с преимуществами латвийцев. Голом отличился Габриэль Рамос после результативной передачи украинского нападающего. Уже после перерыва Филиппов забил и сам. Аурелио вырвался из-под защитников и отдал в центр штрафной, где сам стоял Александр. Ему оставалось только попасть в створ, что он успешно сделал.
Владлен Юрченко вышел на поле на 76-й, но результативными действиями не отличался. Несмотря на счет 2:0 на табло, игра была ровной, но Дерри Сити не реализовал свои возможности. Ответный матч состоится 14 июля в Латвии.
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Гол Филиппова: