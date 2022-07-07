Квалификация Лиги конференций, 1-й раунд

Дерри Сити – Рига – 0:2

Голы: Рамос, 41, Филиппов, 68

Удаление: Смит, 66 (Дерри Сити, прямая красная)

7 июля стартовал сезон Лиги конференций. Среди многих матчей выделяем поединок с участием Риги. С первых мгновений на поле появились Александр Филиппов и Юрий Вакулко.

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Первый тайм завершился с преимуществами латвийцев. Голом отличился Габриэль Рамос после результативной передачи украинского нападающего. Уже после перерыва Филиппов забил и сам. Аурелио вырвался из-под защитников и отдал в центр штрафной, где сам стоял Александр. Ему оставалось только попасть в створ, что он успешно сделал.

Владлен Юрченко вышел на поле на 76-й, но результативными действиями не отличался. Несмотря на счет 2:0 на табло, игра была ровной, но Дерри Сити не реализовал свои возможности. Ответный матч состоится 14 июля в Латвии.

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