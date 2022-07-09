Ворскла объявила о трансфере уже второго легионера
16:00 - Читати українською
Полтавский клуб продолжает усиливать состав перед началом нового сезона.
Бразилец Фелипе стал уже третьим новичком Ворсклы в летнее трансферное окно, сообщает официальный сайт клуба.
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Его контракт рассчитан на 2 года. Как сообщает Transfermakt, Фелипе перебрался в Украину бесплатно.
Последним его клубом был Гремио Новоризонтано, выступающий во втором дивизионе чемпионата Бразилии. 26-летний защитник успел сменить целый ряд клубов на родине.
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