Бразилец Фелипе стал уже третьим новичком Ворсклы в летнее трансферное окно, сообщает официальный сайт клуба.

Олейник официально перешел в Ворсклу

Его контракт рассчитан на 2 года. Как сообщает Transfermakt, Фелипе перебрался в Украину бесплатно.

Последним его клубом был Гремио Новоризонтано, выступающий во втором дивизионе чемпионата Бразилии. 26-летний защитник успел сменить целый ряд клубов на родине.

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