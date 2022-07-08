Кучер и Красников / фото из открытых источников

Вместе с Кучером в расположение СК Днепр-1 прибыли два помощника специалиста, сообщает FCDNIPRO.COM.

Кучер покинул Металлист и уже присоединился к СК Днепр-1 с несколькими новичками, – журналист

Также к команде присоединился опорник Эдуард Сарапий. До этого журналист Игорь Бурбас сообщал о приходе Рыбака, Пороха, Картушова и Горбунова.

Напомним, днепряне находятся на пороге перестройки из-за неизбежного перехода Игоря Йовичевича в Шахтер. Недавно стало известно, что вице-президент Металлиста Евгений Красников и главный тренер харьковчан Александр Кучер присоединятся к СК Днепр-1.

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