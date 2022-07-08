"Когда клуб (Металлист 1925 – прим.) был еще в Первой лиге, я говорил о том, что доволен, если команда будет в десятке лучших в УПЛ. Тогда некоторые одаренные личности обиделись на меня настолько, что попросили больше не высказываться на эту тему. В итоге команда завершила дебютный чемпионат на десятом месте, так что с такими людьми мне общаться неинтересно. А сейчас я не уверен, что чемпионат вообще состоится, будет доигран и проведен. Мое мнение, что его и начинать не стоит.

"Есть претендент, и не один": Дикий – о трансляциях матчей УПЛ сезона 2022/23

Имею ли в виду безопасность участников? Конечно. Враг настолько циничен и злобен, что обязательно нанесет удар во время матча. Я считаю, нельзя рисковать спортсменами, тренерами, административно-техническим персоналом, арбитрами и официальными лицами.

Вариант проведения УПЛ за границей? Это очень сложный вопрос. Конечно, можно было попросить братские федерации Румынии, Польши, Словакии или Словении организовать отдельную лигу для нас, но об этом, к сожалению, никто не говорит. Чтобы местные федерации обслуживали и поддерживали турнир, на котором будут выступать только украинские клубы. Этот вариант, как я сказал, не обговаривается. Играть в Украине – большой риск и большая ответственность. Мне сложно понять тот оптимизм, который по этому поводу излучают некоторые функционеры.

Опасность колоссальная, где бы ни проводился матч. Во Львове, в Ужгороде – не имеет никакого значения. Агрессор достает ракетами и из Черного моря, и из Каспия, и из приграничных областей. Кто ответит за жизнь людей? Никто. Выходит коллективная безответственность.

Надо выйти и честно сказать, что проведение чемпионата в сложившихся условиях невозможно. Когда весь мир отказался от сотрудничества с РФ, а его спортсмены и клубы отстранены от всех соревнований, то агрессор, несомненно, захочет исключить из этого процесса и нас, но уже физически", – поделился Стороженко в интервью Fanday.

Россия напала на Украину: очередной трансфер Динамо, новые потери среди клубов, соперник для сборной (LIVE)