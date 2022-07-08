"Конечно, рискуем, но расставим приоритеты. Что важнее: профессия или жизнь? Это вопрос жизни и смерти. Что касается профессионального футбола в Украине, то он, к сожалению, на грани гибели. Если чемпионат не будет проводиться хотя бы один год, то понадобится четыре или пять лет. Должны подрасти 15-17-летние ребята, которые будут заканчивать футбольные академии уже в мирное время.

"Я не уверен, что чемпионат вообще состоится": Стороженко – о рисках проведения УПЛ в условиях войны

Процесс притока легионеров тоже не начнется без мирных гарантий. С другой стороны, когда закончилась Вторая мировая война, в 1946 году у нас уже разыгрывался чемпионат", – рассказал Стороженко в интервью Fanday.

Отметим, что чемпионат Украины 2021/22 был приостановлен из-за войны, которую развязали россияне против Украины. Базовой датой старта нового сезона Премьер-лиги является 20 августа. Прошлая кампания была досрочно завершена из-за полномасштабного вторжения России.

"Обстрілюють церкви московського патріархату. Ідіоти": Стороженко – про зруйнований Харків і смертну кару для рашистів