Полузащитник Динамо Миккел Дуэлунд может остаться в Неймегене, сообщает официальный сайт нидерландцев.

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25-летний хавбек выступал за представителя Эредивизи на правах аренды и должен был вернуться в Украину, однако в клубе хотят продлить соглашение с киевлянами. В Неймегене планируют воспользоваться новыми правилами ФИФА из-за войны в Украине и перехватить игрока бесплатно.

"Мы не должны упускать возможности взять такого игрока, как Дуэлунд, у киевского Динамо бесплатно. Это возможность, которая возникает из-за ситуации в Украине и с которой могут согласиться все причастные к соглашению", – заявил технический директор Неймегена Тед ван Лёвен.

Сам футболист не горит желанием возвращаться в Украину и всячески намекает нынешнему клубу, что чувствует себя в нем комфортно. Накануне Миккел даже оформил результативный дубль в товарищеском матче с командой ДИО '30 Друтен. Неймеген победил 7:0, а представитель Динамо отдал эффектную голевую передачу и забил с пенальти.

К слову, трансфер датчанина за 4 млн евро оказался для Динамо провальным. Вингер страдал от тяжелых травм, из-за которых за 3 года наиграл за "бело-синих" жалкие 26 матчей (3 гола). Его контракт с киевлянами действует до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 700 тысяч евро.

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