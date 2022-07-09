Тимощук подтвердил статус предателя и манкурта, празднуя триумф Зенита в Суперкубке России
Ассистент главного тренера питерцев Анатолий Тимощук, похоже, не помнит о войне России против Украины.
На России Зенит и Спартак разыграли Суперкубок. Победу в поединке грандов оккупантов праздновали "сине-бело-голубые" с разгромным счетом – 4:0.
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Коллектив из Санкт-Петербурга устроил громкое празднование перед зрителями вместе с ненужным никому кроме россиян трофеем. С игроками радовался и Анатолий Тимощук, который в очередной раз подтвердил статус главного футбольного предателя Украины.
Напомним, бывший игрок нашей национальной сборной продолжает хранить молчание и работать с оккупантами на 136-й день полномасштабной войны России против Украины.
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