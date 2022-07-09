Ассистент главного тренера питерцев Анатолий Тимощук, похоже, не помнит о войне России против Украины.

На России Зенит и Спартак разыграли Суперкубок. Победу в поединке грандов оккупантов праздновали "сине-бело-голубые" с разгромным счетом – 4:0.

"Г*ндон и г*ндон, от него уже можно было ждать всего": Маркевич дал оценку манкурту Тимощуку

Коллектив из Санкт-Петербурга устроил громкое празднование перед зрителями вместе с ненужным никому кроме россиян трофеем. С игроками радовался и Анатолий Тимощук, который в очередной раз подтвердил статус главного футбольного предателя Украины.

Напомним, бывший игрок нашей национальной сборной продолжает хранить молчание и работать с оккупантами на 136-й день полномасштабной войны России против Украины.