Вице-президент Металлиста Евгений Красников предположил, на что будут способны днепряне после его прихода в клуб.

"Мы еще не обсуждали задачи. Если Кучер примет предложение, то и я приму. Если нам скажут выиграть Лигу чемпионов или даже бороться за чемпионство в этом году, понятно, что реализовать это очень сложно, и вряд ли мы согласимся.

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А так – сделать команду и выступать в еврокубках, продемонстрировать хороший результат, как минимум бороться за третье место. Нужно отдать должное, сейчас хорошо выступает Ворскла, Заря. Не будем учитывать гранды – Динамо и Шахтер, они будут являться главными конкурентами за чемпионство. Даже в таких условиях чемпионат будет очень интересным", – сказал Красников в программе "Денисов Time".

Напомним, по информации СМИ, наставник Металлиста Александр Кучер уже присоединился к СК Днепр-1 в Словении.

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