Черкасчане в сверхсложных условиях пытаются сохранить состав и готовятся к старту в новом сезоне. Спортивный директор одного из лидеров третьего по силе дивизиона Евгений Тарасенко рассказал о ситуации в команде.

"Война застала ЛНЗ на сборах в Турции, поэтому команда вынужденно возвращалась в Польшу. В клубе осталось менее 50% футболистов и административного состава. Остались также главный тренер Юрий Бакалов и его помощник Александр Ковпак.

Один из лидеров Первой лиги может отказаться от участия в новом сезоне

Из команды ушло около 20 человек. По разным причинам: кто-то не захотел возвращаться в Украину из-за опасений за себя и свою семью – ракеты летают, а с кем-то просто прекратили сотрудничество, потому что перед ЛНЗ в новом сезоне будут стоять новые, высшие задачи – побеждать в каждом матче. Также прекратили сотрудничество с двумя тренерами: Виталий Шпанюк принял предложение из узбекского клуба, а Владимир Марчук остался за границей. К сожалению, наш главный врач Александр Вербицкий тоже пока не в команде, потому что защищает Украину в составе ВСУ в горячих точках, но мы очень его ждем и надеемся, что он как можно скорее вернется.

Мы уже подписали 5 новых футболистов, о которых вы в ближайшее время узнаете. Четверо – из команд УПЛ. Еще есть игроки на просмотре, но в целом кадровый вопрос очень трудный. Все футболисты Второй и Первой лиги, которые были на первых ролях, остались за границей после турецких сборов. На рынке футболистов нет, в основном молодежь", – цитирует Тарасенко официальный сайт ЛНЗ.

Напомним, в прошлом сезоне, который не был доигран из-за начала полномасштабной войны, ЛНЗ занял в турнирной таблице группы А Первой лиги третье место.

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