"Мы сидели за одной партой. Он был круглым отличником – для нашего динамовского футбольного спорткласса это было явление, и мне все завидовали, думали, что я учусь хорошо, потому что списываю. Я не списывал, варианты же были разные, но всегда удивлялся тому, как быстро Серега решает сложные задачи и пишет длинные сочинения.

Мы дружили так, как только можно было дружить в юности – когда знаешь, что друг с тобой, прав ты или нет, хорошо тебе или плохо. Дружили вчетвером. Банда. Остальные прибивались ненадолго, но не задерживались.

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Мы вместе играли в Динамо-3, вместе переходили в Борисфен, вместе возвращались в Динамо. Только я тогда попал в основной состав, а Серега вместе с Сергеем Федоровым и Саней Шовковским попали в дубль. Он был единственным, кто тогда сразу же поддержал и понял мое решение, несмотря на нарушенную договоренность. Сказал, что я прав, на 100%.

Из Динамо он перебрался в Израиль, в Маккаби, поиграл там, потом играл в Ворскле, а потом… Потом он сделал совершенно неожиданную карьеру юриста, адвоката, опровергая распространенное мнение, что футболисты на такое не способны. Жизнь разводила нас в разные страны и города, но однозначно мы всегда были рады видеть друг друга. Такая юность как была у нас – это кровная связь на всю жизнь, но понимается это все гораздо позже, конечно.

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Два года назад была встреча одноклассников – будто в другой жизни. Он написал мне в мае. Сообщил, что он уже в армии. Я не ожидал, конечно. Серега Баланчук, и вдруг – армия. Переписывались два часа. О чем – не знаю. Обо всем. О том, что происходит. О войне. О людях. О жизни.

Вчера днем сообщили, что Сергей погиб. Попал под обстрел под Бахмутом. Когда похороны – напишу отдельно. До сих пор не могу поверить, что его больше нет. Герої не вмирають", – написал Ващук в Facebook.

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