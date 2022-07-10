Бразильский вингер СК Днепр-1 Фелипе Пирес следующий сезон проведет в Портимоненсе, сообщает O Jogo.

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27-летний вингер будет выступать за португальскую команду на правах аренды.

Напомним, Пирес перешел в СК Днепр-1 в феврале 2022 года за 1 млн евро из Морейренсе, однако из-за начала полномасштабной войны так и не сыграл за днепрян ни одного матча. В марте отправился в аренду в нидерландский Дэн Гааг, за который провел 9 поединков и отличился одним голом. Его контракт с украинцами действует до 31 декабря 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро.

К слову, Портимоненсе прошлый сезон завершил на 11-й строчке турнирной таблицы чемпионата Португалии.

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