Легионер Зари объяснил, почему решил остаться в Украине
09:27 - Читати українською
Вингер Зари Кристиан признался, что побудило его остаться в луганском клубе во время войны.
Кристиан остался единственным иностранцем в составе Зари и объяснил, почему решил в клубе. "Я люблю Украину, поэтому я здесь", – отметил игрок в комментарии пресс-службе клуба.
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Добавим, что бразилец может сыграть за луганчан уже сегодня в товарищеской встрече с Легией, в 19:00. Поединок состоится в рамках подготовки к старту сезона.
Отметим, что Кристиан в прошлом сезоне провел 13 матчей, отличившись голом и ассистом.
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