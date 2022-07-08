Вингер Зари Кристиан признался, что побудило его остаться в луганском клубе во время войны.

Кристиан остался единственным иностранцем в составе Зари и объяснил, почему решил в клубе. "Я люблю Украину, поэтому я здесь", – отметил игрок в комментарии пресс-службе клуба.

Динамо может отдать 3 игроков Заре – Бурбас озвучил фамилии

Добавим, что бразилец может сыграть за луганчан уже сегодня в товарищеской встрече с Легией, в 19:00. Поединок состоится в рамках подготовки к старту сезона.

Отметим, что Кристиан в прошлом сезоне провел 13 матчей, отличившись голом и ассистом.

Россия напала на Украину: очередной трансфер Динамо, новые потери среди клубов, соперник для сборной (LIVE)