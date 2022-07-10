Журналист Игорь Бурбас сообщил, что Полтава может стать еще одним городом, где будут проходить матчи УПЛ.

Как минимум, у нас может быть плюс один регион. Это Полтава. Если Ворскла и ее стадион договорятся с областной военной администрацией, то Полтаву могут также добавить в список регионов, где будет проводиться УПЛ.

Названы стадионы, на которых будут проходить матчи УПЛ – четыре из них в Киеве

То есть военные и Министерство обороны не прочь включить этот зеленый регион, в котором плюс-минус сейчас безопасно играть на уровне с Киевом, Львовом и Ужгородом.

Единственный вопрос, нужно ли это Ворскле? Скрипник хочет легионеров, а они готовы играть только в приграничной зоне. Команда уже выбрала базироваться в Ужгороде. Думаю, возврата назад не будет", – сказал Бурбас в программе "ЧИСТИЙ ПІДКАТ".

Напомним, ранее сообщалось о 10 стадионах, утвержденных для проведения матчей УПЛ. В частности, пять в Киевской области (НСК Олимпийский, Динамо им. В. Лобановского, Оболонь-Арена, НТК им. Банникова и стадион в Ковалевке), три во Львове (Арена Львов, Украина и Скиф) и два в Ужгороде (Минай-Арена и Авангард).

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