– В 2014 году Шахтеру пришлось покинуть Донецк, ваш родной город, из-за войны на Донбассе. Вспомните эти события восьмилетней давности.

– Я очень хорошо это помню. Всё было очень странно. Когда только начались движения в Донецкой области, начали заходить войска, Шахтер сразу же вывез нас из города. Тогда я был в составе Шахтера-3. Нам сказали, что это ненадолго, что это все меры предосторожности. Ехали будто на очередные сборы. И вот мы на этих сборах уже восьмой год.

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– Кто-то из ваших родных и близких остался в Донецке?

– Мои родители уехали из Донецка в декабре прошлого года, незадолго до начала полномасштабной войны в Украине. Это было очень вовремя. Как потом оказалось, позже мне было бы очень сложно забрать их оттуда.

– А сами вы бывали в Донецке за последние восемь лет?

– Да, бывал. Я ездил каждые полгода-год до 2019-го. Потом начался коронавирус и туда перестали пускать. А до этого приезжал и все видел своими глазами. Очень больно, когда ты приезжаешь и видишь, как твой родной город увядает и превращается в какое-то село.

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– Можете ли вспомнить события 24 февраля этого года? Где вы были в тот день, каковы были ваши первые мысли и действия?

– Я был дома, на съемной квартире в Киеве. Ранним утром меня разбудила жена и сказала, что за окном что-то происходит, начинается война. А я ей не поверил и говорю: "Не буди меня, мне к 10 утра на тренировку". Где-то час она не находила себе места. Я в это время делал вид, что сплю. После этого я не выдержал и решил узнать, что там происходит. Вышел на балкон и сразу услышал знакомые звуки, которые я периодически слышал, когда приезжал к родителям в Донецк. Я быстро все понял, сказал жене, что мы собираемся и уезжаем сразу. В тот же день мы приехали к родителям супруги во Львов, где до сих пор находимся, – рассказал Гриценко в интервью FanDay.

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