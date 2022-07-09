Виктор Коваленко мог бы помочь родному клубу после посредственных выступлений в Серии А.

Возвращение в Шахтер выглядит едва ли не лучшим сценарием для 26-летнего хавбека, предполагает Il Giorno.

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В феврале 2021-го Аталанта приобрела игрока "горняков", но Коваленко пока откровенно не впечатляет Италию. Предыдущий сезон он провел в аренде за Специю, где также не сверкал – 1+4 в 27 матчах. Сейчас полузащитник находится в лагере Аталанты, которая вообще не рассчитывает на него и ищет новые варианты трудоустройства.

Бергамаски были готовы снова договариваться со Специей, однако возвращение в Шахтер выглядит не менее интересно. Дончане массово теряют легионеров и могли бы рассмотреть приглашение проверенного Коваленко, имеющего большой опыт на международной арене.

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