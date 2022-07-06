Езерский: Пришлось взять оружие в руки, когда враг был возле Киева
Главный тренер юношеской сборной Украины Владимир Езерский рассказал о своем участии в защите столицы в начале российского вторжения.
"Непростой период, серьезный вызов был у нашей страны. Я как раз проживаю в Бучанском районе. Во многом за несколько дней враг был возле Киева, поэтому пришлось взять оружие. Непростые времена были возле столицы, я был здесь во время этих событий.
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Опыт обращения с оружием был давно, когда находился в донецком Шахтере. Ездил в тир, стрелял из разных видов. Думал, что больше не возьму оружие в руки, но видите…
По состоянию на сегодняшний день до сих пор нахожусь в этой организации самообороны. Дай Бог, чтобы эти события не повторились. Хочется, чтобы вообще как можно скорее наступил мир в Украине и чтобы мы вернули свои территории", – сказал Езерский в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.
Напомним, 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Однако ВСУ и подразделения территориальной обороны дают достойный отпор врагу.
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